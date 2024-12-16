Участница шоу "Мастер Шеф" поделилась одним из самых простых рецептов яблочной шарлотки, которая всегда получается пышной, невероятно вкусной и нежной.

Звезда четырнадцатого сезона проекта "Мастер Шеф" Наталья Никишина показала, как приготовить идеальную шарлотку с яблоками по рецепту ее мамы.

"Вкус детства", – отметила звезда "Мастер Шеф".

Чтобы приготовить пышную и нежную шарлотку с яблоками, участница "Мастер Шеф" Наталья Никишина берет следующие ингредиенты:

яйца – 3 шт.

сахар – 100 г

яблоки – 3 шт.

мука – 100 г

лимонный сок – 10 г

растительное масло – 1 ст.л.

сода – 1 ч.л. (гасим уксусом)

сахарная пудра для посыпки

Сначала "Мастер Шеф" Наталья Никишина в миске венчиком взбивает яйца с сахаром до стойкой пышной пены. Следом добавляем просеянную муку и осторожно вмешиваем ее до однородности.

В конце добавляем в тесто растительное масло, погашенную соду и еще раз хорошо перемешиваем. Уксус для соды звезда "Мастер Шеф" использует яблочный.

Яблоки чистим от кожуры, удаляем сердцевину и нарезаем небольшими кубиками. Нарезанные яблоки сбрызгиваем лимонным соком, чтобы они не темнели.

На дно формы для запекания выкладываем нарезанные яблоки, а сверху заливаем их тестом. Форму при этом звезда "Мастер Шеф" ничем не смазывает.

Отправляем шарлотку в разогретую до 170 градусов духовку примерно на 40 минут. Готовность пирога можно проверить с помощью деревянной шпажки.

Горячий пирог достаем из формы, просто перевернув ее. Украшаем шарлотку сахарной пудрой.

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