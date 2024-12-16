Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" показала, как приготовить вкусные маленькие оладьи, которые станут отличной основой для разнообразных закусок.

Победительница одного из сезонов, а теперь судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась рецептом blinis – миниатюрных дрожжевых оладий.

"Мастер Шеф" Ольга Мартыновская подает такие мини оладьи с крем-фрешем и красной икрой. В результате получается отличная закуска для праздничного стола, гораздо вкуснее и оригинальнее обычных бутербродов. Или можете дополнять их любыми другими солеными или сладкими начинками.

Для приготовления оладий "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская берет следующие ингредиенты:

молоко (теплое) - 200 г

дрожжи свежие – 10 г

сахар - щепотка

яйца – 2 шт. (разделяем на белки и желтки)

мука – 150 г

соль - щепотка

Это количество ингредиентов рассчитано на примерно 40-60 мини оладий.

Сначала в теплом молоке "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская растворяет свежие дрожжи и щепотку сахара. Добавляем яичные желтки и перемешиваем до однородности. Добавляем муку с щепоткой соли и вымешиваем тесто до однородности.

Миску с тестом накрываем пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на 40-60 минут. После этого яичные белки взбиваем в пену, добавляем к подошедшему тесту и аккуратно вмешиваем их.

Выпекаем мини блины на сухой сковороде, вообще без какого-либо масла или жира, выкладывая тесто ложкой, как на видео. Жарим примерно по одной минуте с каждой стороны.

Последние новости Украины:

Как вкусно засолить красную рыбу: победительница "Мастер Шеф" дала праздничный рецепт.

Вкуснее крабового салата: рецепт сырного рулета с крабовыми палочками.

Секрет идеальной моркови по-корейски: кулинар поделилась простым рецептом.