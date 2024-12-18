Это не значит, что эти знаки обязательно будут вами манипулировать, или что другие знаки Зодиака не обладают способностью манипулировать, но если подумать об энергетике разных знаков и их наклонностях, то именно они с наибольшей вероятностью будут реализовывать свою склонность к контролю и манипуляциям.

Какие знаки Зодиака склонны к манипуляциям:

На первом месте у нас не кто иной, как резкий и таинственный Скорпион. Хотя эти сильные и преданные люди невероятно глубоки и креативны, они также несколько параноидальны и известны своими контролирующими тенденциями.

Ревность — это большая область роста для многих Скорпионов, и если они собираются манипулировать вами, то ревность, скорее всего, является виновником их поведения. Это создает проблемы с доверием, и хотя это не оправдание для Скорпиона, чтобы манипулировать кем-либо, они действительно верят, что защищают себя.

На втором месте Весы.

Хотя эти очаровательные миротворцы известны как дипломаты, которые ставят гармонию превыше всего, вы будете поражены, насколько манипуляция на самом деле вовлечена в дипломатию. Считайте это искусством манипулирования компромиссом, если хотите.

И говоря об обаянии, обаяние — это тоже манипуляция. Оно естественно для остроумных и общительных Весов, которым трудно не нравиться. Если вы сначала не были уверены в Весах, а потом вдруг обнаружили, что они замечательные, ну, скажем так, это намеренно. Они будут говорить вещи, которые даже не имеют в виду, чтобы оставаться на вашей стороне.

И, наконец, наша бронзовая медаль за манипуляцию в зодиаке достается чувствительному и заботливому Раку — еще один знак, который может шокировать, когда мы считаем Раков мамами-медведицами зодиака. Но как мать, которой нужно успокоить своего непослушного ребенка, Рак интуитивно понимает, что всем нужно услышать.

У них острая память, они редко упускают детали. И вам лучше поверить, что они накапливают свой банк воспоминаний, чтобы использовать его против вас, если возникнет такая необходимость. Так же, как Скорпион представлен жалящим Скорпионом, Рак — это еще один водный знак, символизируемый крабом, который имеет свою броню и не боится ущипнуть вас, чтобы защитить себя.

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