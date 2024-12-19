Участница четырнадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Наталья Никишина показала, как приготовить пышные и невероятно вкусные жареные пирожки.
Для теста "Мастер Шеф" Наталья Никишина использовала:
- мука – 500 г
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 2 ст.л.
- растительное масло – 2 ст.л.
- дрожжи сухие – 11 г
- вода (теплая) – 250 мл
- соль - щепотка
В этот раз звезда "Мастер Шеф" решила приготовить пирожки с вишнями, но такое тесто универсально и подойдет для любых сладких и соленых начинок. Если также будете готовить жареные пирожки с вишнями, то берем:
- вишни – 300 г
- крахмал кукурузный – 30 г
- вода – 50 г
- сахар – 90 г
В миску звезда "Мастер Шеф" насыпает муку, делает углубление, добавляет туда яйцо, сахар, масло, соль, дрожжи и заливает все это теплой водой.
"Не нужно вмешивать в тесто всю муку, оно возьмет в себя столько, сколько ему нужно. Тесто должно быть очень мягким", - объяснила "Мастер Шеф" Наталья Никишина.
Тесто кладем в миску, накрываем полотенцем и оставляем подходить, пока будем готовить начинку.
Замороженные вишни выкладываем в сотейник и прогреваем, добавляем сахар. Крахмал разводим в холодной воде и добавляем к вишням. Постоянно помешивая, доводим начинку до загустения, затем снимаем с огня и оставляем остывать.
Когда тесто подойдет, формируем из него колбаску и нарезаем на одинаковые части. Формируем пирожки с вишнями, как на видео.
Жарим пирожки на разогретой сковороде с подсолнечным маслом на среднем огне буквально по две минуты с каждой стороны, до румяной корочки.
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