Такое тесто для жареных пирожков универсальное, оно идеально подойдет как для сладких начинок, так и для соленых – на этот раз звезда "Мастер Шеф" приготовила с вишнями.

Участница четырнадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Наталья Никишина показала, как приготовить пышные и невероятно вкусные жареные пирожки.

Для теста "Мастер Шеф" Наталья Никишина использовала:

мука – 500 г

яйцо – 1 шт.

сахар – 2 ст.л.

растительное масло – 2 ст.л.

дрожжи сухие – 11 г

вода (теплая) – 250 мл

соль - щепотка

В этот раз звезда "Мастер Шеф" решила приготовить пирожки с вишнями, но такое тесто универсально и подойдет для любых сладких и соленых начинок. Если также будете готовить жареные пирожки с вишнями, то берем:

вишни – 300 г

крахмал кукурузный – 30 г

вода – 50 г

сахар – 90 г

В миску звезда "Мастер Шеф" насыпает муку, делает углубление, добавляет туда яйцо, сахар, масло, соль, дрожжи и заливает все это теплой водой.

"Не нужно вмешивать в тесто всю муку, оно возьмет в себя столько, сколько ему нужно. Тесто должно быть очень мягким", - объяснила "Мастер Шеф" Наталья Никишина.

Тесто кладем в миску, накрываем полотенцем и оставляем подходить, пока будем готовить начинку.

Замороженные вишни выкладываем в сотейник и прогреваем, добавляем сахар. Крахмал разводим в холодной воде и добавляем к вишням. Постоянно помешивая, доводим начинку до загустения, затем снимаем с огня и оставляем остывать.

Когда тесто подойдет, формируем из него колбаску и нарезаем на одинаковые части. Формируем пирожки с вишнями, как на видео.

Жарим пирожки на разогретой сковороде с подсолнечным маслом на среднем огне буквально по две минуты с каждой стороны, до румяной корочки.

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