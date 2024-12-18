Один из клиентов "ПриватБанка" рассказал, что пытался погасить задолженность по кредитной карте через терминал самообслуживания и не получилось.

Клиенты "ПриватБанка" сталкиваются с проблемами при оплате кредитов через терминалы самообслуживания – банк пообещал разобраться с ситуацией.

Об этом сообщается на портале "Минфин", где пользователи делятся отзывами о работе украинских банков.

Один из клиентов "ПриватБанка" рассказал, что пытался погасить задолженность по кредитной карте через терминал самообслуживания в Киеве. Он должен был внести 26 800 грн, но столкнулся с трудом. При внесении средств сумма на экране остановилась после 17 800 грн. Поскольку за ним уже стояла очередь, он продолжил пополнять карту "ПриватБанка" до полной суммы, однако после нажатия кнопки "Оплатить" терминал показывал всего 17 800 грн.

"Во время внесения денег на экране после цифры 17 800 перестали меняться цифры. За мной уже возникла очередь, поэтому я продолжил пополнять карточку, пока не внес всю сумму в 26 800 грн", - написал клиент "ПриватБанка".

Клиент "ПриватБанка" обратился к горячей линии банка, где ему было предложено ждать пять дней. Поскольку это был последний день погашения кредита, мужчина вынужден был внести еще 9000 грн. Несмотря на многочисленные попытки вернуть денежные средства, банк отклонил все заявки.

Представители "ПриватБанка" заявили, что в ближайшее время будут принимать меры по решению этой проблемы.

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