Гороскоп Таро для каждого знака зодиака на 20 декабря, вот что вам покажет чтение карты.

Узнайте, что принесет вам ежедневный гороскоп на картах Таро для вашего знака зодиака на 20 декабря.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Девятка Пентаклей

Нормально баловать себя чем-то, что вам нравится, например, маленьким кусочком дорогого шоколада или вещью, которую вы видели на распродаже, когда вы делаете покупки для других. Возможно, вы не можете позволить себе роскошь тратить много денег прямо сейчас, но небольшая приятность может сделать ваш день сегодня.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Четверка Кубков

Иногда эмоции трудно контролировать, поэтому вместо того, чтобы позволить чувствам взять верх, сделайте паузу. Вы можете найти безопасное место в своем разуме. Вспомните момент времени, когда вы чувствовали себя счастливыми и удовлетворенными своим будущим. Оставайтесь там и позвольте этому заземлить вас и принести вам покой.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Десятка Мечей, перевернутая

Тяжёлые времена не длятся вечно. Какое-то время вы думали, что больше никогда не сможете чувствовать своё сердце. Разбитое сердце было трудно преодолеть, но теперь свет снова начинает забрезжить. Вы можете увидеть себя в новом свете, и это приятно.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Жрица

Внутри вас есть все ответы, которые вы ищете в жизни. Вы можете осмотреться вокруг себя, зайти в социальные сети и даже поискать в Google, но это может не дать вам душевного спокойствия, которое вы ищете. Молитесь. Медитируйте. Позвольте своему сердцу и разуму показать вам, что вам нужно, и у вас всегда будут внутренние ресурсы, которые вас направят.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей

Не выбирайте краткосрочные вещи. Играйте в долгую игру. Вам не нужно оставаться в ситуации или с человеком, который, кажется, не заинтересован в построении будущего с вами. Зачем тратить время. У вас есть дела поважнее, чем играть на последнем месте. Вы хотите быть на первом месте!

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Восьмерка Мечей, перевернутая

Вы думали, что застряли, но теперь вы начинаете понимать, что все это время у вас был ключ к вашей свободе. Вам просто нужно было принять решение сдвинуть эту гору и изменить ход своего будущего. Страх был реален, но теперь вы готовы встретиться с ним, с правдой и с предстоящим путешествием.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов, перевернутая

Жизнь наконец-то начинает возвращаться в нормальный ритм. Поначалу могло показаться, что все движется быстро и стремительно вперед. Но сейчас на неделе затишье, и вы можете наверстать упущенное по личным делам. День может оказаться легким-легким в конце концов.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Императрица

Будьте добры и нежны с собой. Вам не нужно корить себя за ошибки, которые вы совершили в прошлом. Вы такой же человек, как и все остальные, и невозможно быть идеальным. Вы можете попытаться! Иногда вы будете попадать в цель, но в те моменты, когда это не так, вам нужно будет быть добрым и прощающим себя.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Смерть, перевернутая

На мгновение все выглядело мрачно, но теперь, кажется, открывается второе дыхание. Энергия, которую вы считали, что никогда не сможете вернуть, не была потеряна. Она вернулась, и вы в полном разгаре.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Двойка Мечей

Сейчас вам придется принять сложное решение. Нелегко будет понять, куда направить свое внимание. Вы также можете чувствовать себя противоречиво. Иногда, когда вы решаете подождать и посмотреть, вселенная решает за вас. Следующее, что вы знаете, вы на пути, по которому вам суждено идти — без стресса.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Король Пентаклей

Выбирайте партнера, который способен удержать вас на ногах и удержать жизнь вместе, когда кажется, что мир рушится. Вы можете отличить тип человека, который строит в вас, от того, кто хочет усложнить вам жизнь. Выбирайте мир. Не только в себе, но и в других. Так вы будете счастливее.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Семерка Мечей, перевернутая

Отпустите его. Возможно, вы получили подарок, но что-то внутри вас говорит, что вам нужно вернуть его. Возможно, он не предназначен для вас, и энергетически это испытание для вас, чтобы отпустить его, чтобы вы узнали истинный смысл отстранения.

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