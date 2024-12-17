18 декабря (31 декабря по старому стилю) православные чтят память святителя Модеста, который посвятил свою Богу.

Православная церковь 18 декабря по новому календарю чтит память святителя Модеста.

Святитель Модест был архиепископом Иерусалимским в 7 веке, 18 декабря – день памяти мученика Севастиана с женой.

Святого Модеста считали покровителем домашних животны, поэтому селяне обращались к нему молитвами, чтобы он помог животным легче перенести зиму.

Праздник 18 декабря также называют: "Модест", "Скотохранитель", "Покров скота".

18 декабря по старому календарю чтят память преподобного Саввы Освященного, он прославился созданием богослужебного и монастырского Иерусалимского устава и был основателем нескольких монастырей и лавр.

В народе праздник 18 декабря называют Саввин день.

По народным традициям, в Саввин день 18 декабря откладывались домашние работы - хозяйки 18 декабря не работали.

Строгий запрет касался мытья головы беременным, наши предки считали это плохой приметой, которая грозит болезнями и бедами нарушительницам.

Также был запрет, который касался владельцев лошадей - хозяинам нельзя ругаться 18 декабря, иначе с животным могла случиться беда.

На Савву 18 декабря продолжается пост, и главными блюдами на столе раньше были пироги, борщ, яблоки и капуста.

Чтобы призвать удачу и достаток, под подушку было принято класть монеты.

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