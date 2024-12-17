Православная церковь 18 декабря по новому календарю чтит память святителя Модеста.
Святитель Модест был архиепископом Иерусалимским в 7 веке, 18 декабря – день памяти мученика Севастиана с женой.
Святого Модеста считали покровителем домашних животны, поэтому селяне обращались к нему молитвами, чтобы он помог животным легче перенести зиму.
Праздник 18 декабря также называют: "Модест", "Скотохранитель", "Покров скота".
18 декабря по старому календарю чтят память преподобного Саввы Освященного, он прославился созданием богослужебного и монастырского Иерусалимского устава и был основателем нескольких монастырей и лавр.
В народе праздник 18 декабря называют Саввин день.
По народным традициям, в Саввин день 18 декабря откладывались домашние работы - хозяйки 18 декабря не работали.
Строгий запрет касался мытья головы беременным, наши предки считали это плохой приметой, которая грозит болезнями и бедами нарушительницам.
Также был запрет, который касался владельцев лошадей - хозяинам нельзя ругаться 18 декабря, иначе с животным могла случиться беда.
На Савву 18 декабря продолжается пост, и главными блюдами на столе раньше были пироги, борщ, яблоки и капуста.
Чтобы призвать удачу и достаток, под подушку было принято класть монеты.
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