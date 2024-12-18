19 декабря по новому церковному календарю вспоминают нескольких святых - священномученика Ипатия Печерского, святого мученика Вонифатия, преподобного Иосифа Многоболезненного.
Также 19 декабря вспоминают преподобного Илию Муромца, Печерского.
В народном календаре день называют в честь Ильи Муромца.
19 декабря (1 января по старому стилю) - день памяти святого Ильи Муромца, прототипа богатыря времен Киевской Руси, который упоминается в украинском фольклоре.
В праздник 19 декабря нужно пойти в храм или помолиться дома. Преподобный Илья считается защитником слабых и обездоленных, и покровителем военных.
Святого просят о защите военных и обращаются с просьбами исцелить слабых здоровьем детей, а также помочь в излечении от детского церебрального паралича, восстановиться после травм позвоночника, паралича.
Продолжается Рождественский пост, с 18 по 24 декабря - самая строгая неделя, поэтому в том числе 19 декабря нужно воздерживаться не только в употреблении алкголя, но и в развлечениях.
По старому церковному календарю, 19 декабря - День Святого Николая.
В новом календаре даты церковных праздников сместились на 13 дней назад, и теперь, День Николая в Украине теперь приходится на 6 декабря, а не 19-го.
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