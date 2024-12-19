Социальную пенсию могут не назначить при наличии дохода или имущественных ограничений, таких как наличие более одной квартиры или автомобиля, а также дорогие покупки.

В Украине лица, не имеющие возможности работать или не набравшие необходимый страховой стаж, могут претендовать на социальную пенсию только после достижения 65 лет.

Те, кто не имеет достаточного стажа для пенсии по возрасту или вообще не работал, могут рассчитывать только на социальную помощь от государства. Процедура назначения денежной помощи регламентирована Постановлением КМУ № 1098 от 27.12.2017 "О Порядке назначения временной государственной социальной помощи неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату".

Социальная пенсия в Украине предоставляется при выполнении определенных условий, в частности, возрастных и страхового стажа. Лица без достаточного стажа могут получить социальную пенсию только после 65 лет.

Важно! Размер такой пенсии составляет минимальный прожиточный минимум, который в 2024 году равен 2361 гривне.

Те, кто имеет определенный стаж, могут оформить пенсию по возрасту раньше:

в 60 лет – при наличии 31 года стажа;

в 63 года – при 21 году стажа;

в 65 лет – при наличии 15 лет стажа.

Лица, не работавшие или не имеющие достаточного стажа, могут оформить социальную пенсию только по достижении 65 лет.

Для оформления социальной пенсии необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства и представить следующие документы:

паспорт;

справку страховой стаж из Пенсионного фонда;

право на доходы всех членов семьи, а также другие справки о доходах.

Социальную пенсию могут не назначить при наличии дополнительных доходов или имущественных ограничений. Основные причины отказа включают в себя:

наличие других доходов (заработок, прочие пенсии, аренда недвижимости, другие источники дохода);

дорогие покупки – если в течение последних шести месяцев были совершены покупки или оплата услуг на сумму свыше 50 000 гривен;

наличие дополнительного имущества – если у заявителя или членов его семьи есть несколько квартир или автомобилей;

превышение дохода – если среднемесячный доход семьи за последние полгода превышает прожиточный минимум (2361 гривна в 2024 году).

Эти требования направлены на то, чтобы гарантировать социальную поддержку тем, кто не имеет достаточного страхового стажа и нуждается в минимальной финансовой помощи.

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