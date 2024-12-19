Клиенты "ПриватБанка" поделились историей о том, как с помощью работников банка можно потерять деньги - в банке отрицают свою причастность к мошенническим списаниям средств.

О ситуации рассказывается на портале "Минфин".

Дочь клиентки "ПриватБанка" рассказала, что ее мать, пожилая женщина, заметила исчезновение денег с карточки, на которой был установлен кредитный лимит. Снятие средств произвели три человека. Все это произошло после того, как банкомат не вернул карту. Женщина обратилась в ближайшее отделение для перевыпуска карты.

Менеджер ПриватБанка предупредила, что на телефон поступит звонок от представителя банка для оценки качества обслуживания. Через некоторое время произошло несколько звонков, во время одного из которых представитель банка запросил сумму, израсходованную с кредитной карты.

"Был женский голос. Но подтвердила, что действительно нет больше кредитов в других банках. После этого поинтересовалась, какая сумма была потрачена с кредитки, назвав номер новой карты, на что мама назвала неверную сумму. Представитель исправила и сказала корректно отсутствующую сумму. на карточке к копейке. После этого снова перезвонила менеджер, которая звонила первый раз с того же номера, и сказала, что для подтверждение процентного снятия и кэшбека, нужно зайти в Приват24 и подтвердить эти действия", — отметила она.

Клиентка "ПриватБанка" утверждает, что средства переводились через Пиреус Банк, и в документах был виден номер счета IBAN и идентификационный код получателя, а также номер карты этого банка, куда должны быть переведены деньги. Уведомления о снятии средств поступили через три дня, когда уже были обнаружены эти операции.

"Обратившись на горячую линию ПриватБанка по номеру 3700, я сообщила о несанкционированном снятии средств, но сотрудник даже не заблокировал счет и карточку, с которой производились списания. Хочу подчеркнуть, что мы написали заявление в полицию, и она признала мошеннические действия, которые были совершены. через ПриватБанк и его базу данных. звонки поступали из номеров ПриватБанка. Мы пытаемся подать заявление в банк, но в отделении, где это произошло, не смогли его зарегистрировать из-за отсутствия света и резервных источников энергии...", — добавила дочь клиентки "ПриватБанка".

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