Пенсионеры могут подать заявление на замену удостоверения лично в сервисном центре или дистанционно через веб-портал или мобильное приложение Пенсионного фонда.

В некоторых случаях замена пенсионного удостоверения обязательна - известно, когда и как правильно осуществить эту процедуру, а также кто имеет на это право.

Подробности сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Как сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ), замена пенсионного удостоверения требуется в следующих ситуациях:

если старое удостоверение оказалось непригодным;

если документ был утрачен;

если пенсионеру назначен другой вид пенсии;

если произошли изменения в личных данных пенсионера.

Для подачи заявления на замену удостоверения необходимо иметь паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и фотографию размером 3x2,5 см.

Пенсионеры, получившие удостоверение после 2014 года, автоматически получат электронный документ в приложении "Действие". Другие пенсионеры могут добавить его самостоятельно.

Те, кто пользуется бумажным удостоверением, но хочет иметь его в электронном виде, могут обратиться в Пенсионный фонд для замены документа. Это можно сделать онлайн через соответствующую ссылку или обратившись в сервисный центр.

Заявление на замену можно подать лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда или дистанционно через вебпортал ПФУ в разделе "О пенсионном удостоверении" или через мобильное приложение Пенсионного фонда.

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