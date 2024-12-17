Эксперты прогнозируют, что цены на кофе продолжат расти с января, а стабилизация ожидается не раньше лета.

На прошлой неделе на бирже в Нью-Йорке был зафиксирован рекордный рост цен на кофе за последние 50 лет – это также повлечет рост цен в Украине.

Эксперты сообщили, что будут с ценами в Украине. Цены повысились из-за опасений глобального дефицита кофе, вызванного экологическими проблемами в Бразилии и Вьетнаме. Кроме того, изменения климата чреваты исчезновением одного из самых популярных сортов кофе.

Эксперты прогнозируют, что цены на кофе продолжат расти с января, а стабилизация ожидается не раньше лета. Маленькие кафе могут удержать цены, но это будет за счет снижения качества зерна.

Вадим Грановский, международный эксперт по кофе, чемпион Великобритании и финалист Чемпионата мира по приготовлению кофе в джезве, отметил, что украинский рынок реагирует на глобальные изменения обычно в течение нескольких месяцев.

Он пояснил, что в Украине есть несколько крупных импортеров зеленого кофейного зерна, которые ощутят рост цен, но благодаря запасам до конца года и середины января цены могут оставаться стабильными. Сети кофеен, работающих по фиксированным контрактам, смогут временно удерживать цены, но уже через несколько месяцев изменения почувствуют как потребители в супермаркетах, так и в заведениях.

Эксперт Андрей Титов прогнозирует, что цены на кофе в Украине вырастут уже с начала января, а к февралю станут значительно выше.

"Обжарители почувствуют подорожание уже с начала января, а к февралю цены для потребителей станут аномально высокими. Например, чашка эспрессо, которая сейчас стоит около 40-45 гривен, подорожает до 70 гривен. Лате или капучино, которые сейчас стоят 60 гривен, вырастут в цене до 100 гривен. В общем для конечного покупателя стоимость кофе вырастет на 80-100%", – подчеркивает он.

Титов также предполагает, что высокие цены сохранятся до июля-августа 2025 года. Частичное снижение можно ожидать после сбора урожая в Бразилии в июне, но оно будет незначительным – не более 20%.

Источник: РБК-Украина.

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