Она намеренно не указала имущество и доходы на общую сумму 7,5 млн. грн. в своей декларации за 2023 год.

Хмельницкий горрайонный суд признал заведующую неврологическим отделением Хмельницкой городской больницы и государственной военно-врачебной комиссии (ВЛК) виновной в предоставлении недостоверной информации в декларации.

Приговор суда был вынесен 11 декабря, и речь идет о Теофилии Гречко.

Врач намеренно не указала имущество и доходы на общую сумму 7,5 млн грн в своей декларации за 2023 год.

Среди имущества, не указанного в декларации:

16 земельных участков;

4 жилых дома и 3 усадебных дома;

квартира площадью 47,7 м² стоимостью 2,2 млн. грн;

садовый дом;

автомобиль Skoda Fabia 2013 года выпуска стоимостью 267 тыс. грн.

Также Гречко не задекларировала более 3 млн. грн доходов.

Судья Татьяна Бацуца учла, что Гречко полностью признала свою вину, выразила искреннее раскаяние и обладает смягчающими свойствами — она вдовляет и воспитывает двоих несовершеннолетних детей.

Суд назначил ему штраф в размере 68 тыс. грн и лишение права занимать должности в ВЛК на год. Однако это решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

Согласно данным мониторингового сервиса "Опендатабот", Гречко является владельцем двух предприятий: ООО "Энергия плюс-ХМ" (оптовая торговля) и ООО "Проскуровстроймонтаж" (электромонтажные работы). В 2019 году она получила звание "Заслуженный врач Украины" за награды в медицине.

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