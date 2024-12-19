Подросток нашел в интернете объявление о "легком заработке", где неизвестный предложил ему деньги за поджог трансформаторных подстанций.

В Одесской области задержали подростка, который повредил две трансформаторные подстанции за деньги .

Инцидент произошел в Измаильском районе, сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области 17 декабря.

16-летний парень может получить до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия подросток нашел в интернете объявление о "легком заработке", где неизвестный предложил ему деньги за поджог трансформаторных подстанций. Парень согласился, приобрел бензин и ночью поджег энергетические объекты, зафиксировав все видео и отправив его заказчику. Тот перечислил ему вознаграждение на банковскую карту.

Во время обыска полицейские обнаружили мобильный телефон с видеозвонком и банковскую карточку с деньгами Парень был выдвинут подозрению в поджоге.

Также Politeka писала о том, что мужчина из Львова подделал подпись, чтобы завладеть жильем.

Романа Игнатива присудили 4 года и 2 месяца лишения свободы за подделку подписей президента строительной корпорации «Карпатстрой» для незаконного завладения квартирой.

Франковский районный суд Львова вынес приговор Роману Игнативу, который вместе с сообщниками подделал документы на получение квартиры в одном из жилых комплексов «Карпатбуд».

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Как сообщала Politeka, солдат приговорен к 7 годам тюрьмы.

Также Politeka писала, что мужчине по ошибке пришли деньги и он решил их не возвращать.