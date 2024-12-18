18 декабря в Украине сохранится аномально теплая погода для зимы, однако синоптики предупреждают о неожиданных погодных изменениях.

Согласно прогнозу "Укргидрометцентра", в среду нас ожидают осадки в виде мокрого снега и дождей. Средняя температура воздуха по стране будет колебаться от +7 до +9 градусов, что на несколько градусов выше нормы для этого времени года. Однако если вы находитесь на востоке Украины, будьте готовы к снижению температуры до +3 градусов. На севере страны температура будет держаться на уровне +4 градуса.

Особенно непредсказуемо погода будет на востоке Украины: в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях возможны осадки в виде мокрого снега. В то же время остальная территория Украины, в частности запад, центр и север, сможет наблюдать дождь.

Ночью температура будет изменяться: на севере и в центре страны понижение до -1 градуса. В остальных регионах температура будет оставаться плюсовой, что позволит избежать заморозков. Синоптики отмечают, что такой теплый декабрь становится все более обычным явлением для Украины.

Ранее Politeka также писала , что Украину с 16 по 22 декабря, ожидает холодная и переменная погода. Температура воздуха будет колебаться от -5 до +9 °C, а на западе и юге ожидаются дожди, в других регионах мокрый снег.

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