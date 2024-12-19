Когда ваш компьютер вдруг начинает тормозить, а вы не запускали новые программы, причина может скрываться в фоновых процессах.

Многие пользователи сталкиваются с такой ситуацией, когда система ноутбука , кажется, работает нормально, но все же занимает гораздо больше времени для выполнения даже простых задач.

Как выявить и избавиться от этого рассказали эксперты. Первое, что стоит сделать, если ваш компьютер начал сильно тормозить, это перезагрузить его. Это может звучать банально, но именно этот простой шаг зачастую решает проблему. Перезагрузка освобождает память и снижает нагрузку на процессор и диск, поэтому компьютер может вернуться к нормальной работе. Особенно полезно сделать это для тех, кто долго не выключал систему. Важно помнить, что перезагружать компьютер нужно через меню Windows, а не с помощью физических кнопок, чтобы не повредить систему.

Если после перезагрузки проблемы не исчезли, нужно проверить приложения, которые запускаются автоматически при старте системы. К таковым относятся мессенджеры, игровые клиенты, сервисы потокового аудио и видео, а также программы для управления аппаратным обеспечением, например видеокарты или материнские платы. Все эти приложения могут значительно нагружать систему, даже если вы ими не пользуетесь.

Для этого откройте диспетчер задач (правой кнопкой мыши на иконке Windows и выберите Диспетчер задач). На вкладке «Автозагрузка» выключите все, что не требуется в данный момент. Не трогайте неизвестные программы, чтобы не повредить систему – лучше проконсультируйтесь со специалистом или поищите в интернете, можно ли отключить их.

Если компьютер все еще работает медленно, откройте вкладку «Процессы» в диспетчере задач. Здесь вы увидите, какие приложения нагружают ЦБ, память или диск. Если нагрузка критическая, попытайтесь остановить ненужные процессы. Это может быть обновление системы или антивирусное сканирование, которое можно поставить на паузу.

Особо внимательно нужно относиться к процессам, оставшимся после того, как программа не закрылась корректно. В этом случае можно попытаться завершить такой процесс (правой кнопкой мыши по названию процесса – «Завершить задание»). Если же браузер является причиной торможения, это может быть из-за ушибленной памяти или высокой нагрузки на процессор. Если у вас открыто много вкладок, попытайтесь закрыть ненужные. Если браузер нагружает ЦБ, проверьте, не посетили ли вы вредоносный или плохо оптимизированный сайт.

Иногда после обновления программы не запускаются или зависают. В этом случае, если процесс программы находится в диспетчере задач, попробуйте завершить его, а затем перезапустить программу. Это может помочь решить проблему.

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