Якщо ви хочете дізнатися, як приготувати справжній український холодець, зверніть увагу на наш простий рецепт.

Ним на ютуб-каналі "НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти" поділився Дячук Дмитро.

Щоб приготувати холодець, вам знадобиться свиняча нога, телячий хвіст і гомілка індика. Важливо також мати свинячі шкірки, одну моркву, дві цибулини, чорний перець горошком та часник. Не забудьте про сіль і п’ять літрів води. Всі ці інгредієнти забезпечать вашому холодцю не лише чудовий смак, а й необхідну консистенцію без додавання желатину.

холодець, рецепт

Спосіб приготування:

Першим кроком є підготовка м’яса. Замочіть його у воді на кілька годин або навіть на ніч, щоб видалити зайву кров. Після цього ретельно промийте всі частини м’яса під холодною водою. Далі велику каструлю заповніть м’ясом і заливайте водою, щоб воно було повністю покрите.

Доведіть до кипіння, після чого злийте першу воду, щоб очистити бульйон від дрібних частинок білка. Знову покладіть м’ясо у чисту каструлю, заливайте свіжою водою і доводьте до кипіння. Коли з’явиться пінка, зменште вогонь і видаліть її.

Тепер пришла черга додати моркву та цибулю. Після цього не забудьте додати чорний перець горошком і сіль за смаком. Продовжуйте варити бульйон, а коли м’ясо стане м’яким, дістаньте його з каструлі. Обов'язково зберігайте бульйон, адже саме він є основою для холодцю.

Після того, як м’ясо охолоне, виділіть чисті шматки без кісток та жиру. Коли бульйон трохи охолоне, проціджуйте його, щоб позбутися дрібних частинок. Додайте в бульйон багато подрібненого часнику, доведіть до кипіння.

холодець, рецепт

Тепер можна розкласти м’ясо по тарілках. Розливайте бульйон зверху, використовуючи сито або марлю, щоб прибрати зайві частинки. На завершення наріжте моркву на кружечки і прикрасьте ними страву разом із зеленню.

Залиште холодець застигати в холодильнику, бажано на всю ніч. Завдяки природному желатину, який вивільняється під час варіння, ваш холодець буде відмінно тримати форму і матиме чудовий вигляд.

Цей рецепт холодцю тожно порадує всіх ваших гостей, тож спробуйте приготувати!

Останні новини України:

Рецепт легкого пирога на йогурті від переможниці "Мастер Шеф": дуже просто та смачно.

Замість котлет: рецепт картопляних дерунів із куркою.

Смачно, як у ресторані: рецепт популярного італійського салату з помідорів.