Класичний холодець з свинини та індички завжди займає почесне місце на святкових столах, радує своєю прозорістю і наваристістю.

Якщо ви хочете дізнатися, як приготувати справжній український холодець, зверніть увагу на наш простий рецепт.



Ним на ютуб-каналі "НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти" поділився Дячук Дмитро.

Щоб приготувати холодець, вам знадобиться свиняча нога, телячий хвіст і гомілка індика. Важливо також мати свинячі шкірки, одну моркву, дві цибулини, чорний перець горошком та часник. Не забудьте про сіль і п’ять літрів води. Всі ці інгредієнти забезпечать вашому холодцю не лише чудовий смак, а й необхідну консистенцію без додавання желатину.

Спосіб приготування:

Першим кроком є підготовка м’яса. Замочіть його у воді на кілька годин або навіть на ніч, щоб видалити зайву кров. Після цього ретельно промийте всі частини м’яса під холодною водою. Далі велику каструлю заповніть м’ясом і заливайте водою, щоб воно було повністю покрите.

Доведіть до кипіння, після чого злийте першу воду, щоб очистити бульйон від дрібних частинок білка. Знову покладіть м’ясо у чисту каструлю, заливайте свіжою водою і доводьте до кипіння. Коли з’явиться пінка, зменште вогонь і видаліть її.

Тепер пришла черга додати моркву та цибулю. Після цього не забудьте додати чорний перець горошком і сіль за смаком. Продовжуйте варити бульйон, а коли м’ясо стане м’яким, дістаньте його з каструлі. Обов'язково зберігайте бульйон, адже саме він є основою для холодцю.

Після того, як м’ясо охолоне, виділіть чисті шматки без кісток та жиру. Коли бульйон трохи охолоне, проціджуйте його, щоб позбутися дрібних частинок. Додайте в бульйон багато подрібненого часнику, доведіть до кипіння.

Тепер можна розкласти м’ясо по тарілках. Розливайте бульйон зверху, використовуючи сито або марлю, щоб прибрати зайві частинки. На завершення наріжте моркву на кружечки і прикрасьте ними страву разом із зеленню.

Залиште холодець застигати в холодильнику, бажано на всю ніч. Завдяки природному желатину, який вивільняється під час варіння, ваш холодець буде відмінно тримати форму і матиме чудовий вигляд.

Цей рецепт холодцю тожно порадує всіх ваших гостей, тож спробуйте приготувати!

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