Пропонуємо вам рецепт котлет, яким на своєму ютуб-каналі поділилася Ганна Пилипюк.



Щоб приготувати ці смачні котлети, вам знадобиться 570 грамів свинячого фаршу. Не забудьте про шматок хліба, який можна замочити у воді або молоці — він надає котлетам соковитості. Вам також знадобляться два зубчики часнику для аромату, сіль і чорний перець для смаку. Для панірування вам буде потрібно борошно та панірувальні сухарі.

Спосіб приготування:

Почніть приготування, замочивши шматок хліба в воді або молоці. Потім візьміть свинячий фарш і додайте до нього розмочений хліб, ретельно перемішайте. Додайте подрібнений часник, сіль та перець. Важливо добре вимісити фарш, щоб він став однорідним і ніжним. Для досягнення ще більшої соковитості можна додати трохи води.

Тепер приступайте до панірування. В окремій мисці змішайте борошно та панірувальні сухарі. Візьміть частину м’ясної маси та сформуйте котлети бажаного розміру. Обваляйте їх у паніровці, щоб отримати хрустку скоринку під час смаження.

На сковороду налийте олію та розігрійте її. Обережно викладайте сформовані котлети на розігріту сковороду. Смажте їх на середньому вогні до золотистої скоринки з обох сторін. Коли котлети будуть готові, викладіть їх на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру.

Ці котлети чудово смакують як з гарніром, так і в якості самостійної страви. Вони є чудовим варіаннтом для сімейного обіду або святкового столу.

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