Восени, коли на городах зріють овочі, саме час заготовити салат з буряка на зиму.

Пропонуємо вам рецепт салату з буряка, який урізноманітнить ваш раціон взимку та стане чудовим доповненням до основних страв.

Ним на своєму ютуб-каналі поділилася Ірина Цимбал.

Щоб приготувати салат з буряка на зиму, підготуйте такі інгредієнти: 10 здорових буряків, 2 кілограми цибулі. Не забудьте про 150 грамів часнику, який додасть страві пікантності. Для заправки знадобляться олія, оцет, сіль і цукор. Всі ці інгредієнти разом створять неповторний смак, який приємно здивує вас і ваших близьких.

Спосіб приготування:

Почніть з відварювання буряків. Заздалегідь очистіть їх і поставте варити у воду до готовності. Коли буряк охолоне, очистіть його від шкірки та натріть на великій тертці. Ви отримаєте приблизно 6-8 кілограмів натертого буряка, який надасть вашому салату яскравого кольору та аромату.

Паралельно підготуйте цибулю. Очистіть і наріжте її, а потім обсмажте на сковорідці до золотистого кольору. Це займе близько 10-15 хвилин. Як тільки цибуля буде готова, додайте її до натертого буряка. Наступним етапом буде підготовка часнику: видавіть його через прес і також додайте до суміші.

Тепер переходьте до заправки. Влийте в каструлю близько 250 мл олії та додайте оцет. Посоліть за смаком, використовуючи приблизно дві столові ложки солі, і додайте цукор для балансу смаку. Все добре перемішайте, щоб інгредієнти з'єдналися, і доведіть до кипіння.

Коли суміш закипить, розливайте гарячий салат з буряка на зиму у попередньо підготовлені стерильні баночки. Закрийте їх кришками, щоб зберегти ваш салат на зиму.

Отже, ваш салат з буряка на зиму готовий! Він чудово підійде як до борщу, так і як самостійна закуска. Тож не гайте часу — пробуйте цей рецепт і радуйте свою родину смачненьким!

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