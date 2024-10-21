Пропонуємо вам рецепт моркви на зиму, який буде радувати своїм приємним смаком всю зиму.

Ним поділилася Світлана на ютуб-каналі "Це смакота".



Щоб приготувати моркву по-корейськи на зиму вам знадобиться 5 кілограмів свіжої моркви. Також вам потрібно буде 50 грамів солі та 50 грамів цукру, які допоможуть збалансувати смак. Не забувайте про спеції: свіжомелений коріандр (3 столові ложки), паприку, куркуму і каррі (по 1 столовій ложці), а також два гострих червоних перці. Часник у кількості 150 грамів додасть страві характерного аромату. Не обійдеться й без рослинної олії (200 мл) та 100 мл оцту.

Спосіб приготування:

Почніть з очищення моркви. Після цього натріть її на корейській тертці і перекладіть в велику миску. Посипте моркву сіллю і цукром, добре перемішайте руками. Залиште її на деякий час.

Паралельно почистьте часник, а потім подрібніть його в блендері або пропустіть через прес. Гострий перець наріжте дрібно, разом із насінням — так страва буде в міру гострою.

Коли морква відстоялася, знову перемішайте її, щоб вона добре промаринувалася. У центрі зробіть невелике углиблення і всипте туди нарізаний перець, а по краях — подрібнений часник.

На плиті розігрійте олію, не доводячи до кипіння. Коли олія стане гарячою, залийте нею моркву. В центр моркви всипте всі спеції: паприку, куркуму, каррі і коріандр. Поливши спеції гарячою олією, ви активізуєте їх аромати, і гострота перцю плавно перейде в олію.

Додайте 100 мл оцту і ретельно перемішайте. Залиште моркву маринуватися на одну годину. Після маринування заповніть стерилізовані банки морквою, щільно трамбуючи її. Вилийте залишок соку в окрему ємність, а потім розподіліть його по банках. З цього обсягу інгредієнтів вийде приблизно вісім банок по 700 мл.

Для стерилізації розкладіть банки в каструлю, поклавши на дно рушник, і залийте теплою водою до рівня плечиків банок. Доведіть воду до кипіння на максимальному вогні, а потім зменшіть потужність і стерилізуйте банки протягом 15 хвилин з моменту закипання.

Витягнувши банки з каструлі, закрутіть їх кришками, переверніть і накрийте теплим пледом. Дайте їм охолонути до кімнатної температури. Ваша морква по-корейськи на зиму готова!

Цей рецепт стане ідеальним доповненням до будь-якого столу, тож не зволікайте — готуйте на здоров'я!

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