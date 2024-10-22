Аджика на зиму ідеально підходить до пасти, м'ясних страв, супів і навіть просто до свіжого хліба.

Пропонуємо вам простий рецепт аджики на зиму, яка стане чудовим доповненням до ваших страв.

Рецептом аджики на зиму поділився переможесь кулінарного шоу "Мастер Шеф".

Підготуйте такі інгредієнти: 1,25 кг соковитих томатів, дві ріпчасті цибулини, три моркви та півтора болгарських перці, три-чотири перці чилі, два кислих яблука та дві головки часнику. Для заправки використовуйте півсклянки соняшникової олії та оцту, а також 100 грамів цукру і півтори столові ложки солі.

Спосіб приготування:

Помідори, цибулю, моркву, болгарський перець, яблука, чилі та часник – потрібно добре вимити та очистити. Наріжте їх на зручні шматочки, щоб згодом пропустити через м'ясорубку.

Всі нарізані овочі потрібно перемолоти на найдрібнішій насадці м'ясорубки, поміщаючи їх у велику каструлю. Потім додайте до подрібненої маси сіль, олію, цукор і оцет. Поставте каструлю на маленький вогонь і варіть аджику приблизно годину, періодично помішуючи, щоб нічого не пригоріло.

За десять хвилин до завершення приготування додайте подрібнений часник, використовуючи тертку або часникодавилку, щоб він рівномірно розподілився в суміші. Коли маса готова - підготуйте банки: їх слід стерилізувати, щоб аджика зберігалася якомога довше. Розкладіть готову аджику по банках, закрийте кришками і зберігайте в прохолодному місці.

Отже, ваша аджика на зиму готова! Цей простий рецепт дозволить вам насолоджуватися смаком літа навіть у холодні місяці.

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