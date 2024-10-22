Пропонуємо вам простий рецепт аджики на зиму, яка стане чудовим доповненням до ваших страв.
Рецептом аджики на зиму поділився переможесь кулінарного шоу "Мастер Шеф".
Підготуйте такі інгредієнти: 1,25 кг соковитих томатів, дві ріпчасті цибулини, три моркви та півтора болгарських перці, три-чотири перці чилі, два кислих яблука та дві головки часнику. Для заправки використовуйте півсклянки соняшникової олії та оцту, а також 100 грамів цукру і півтори столові ложки солі.
Спосіб приготування:
Помідори, цибулю, моркву, болгарський перець, яблука, чилі та часник – потрібно добре вимити та очистити. Наріжте їх на зручні шматочки, щоб згодом пропустити через м'ясорубку.
Всі нарізані овочі потрібно перемолоти на найдрібнішій насадці м'ясорубки, поміщаючи їх у велику каструлю. Потім додайте до подрібненої маси сіль, олію, цукор і оцет. Поставте каструлю на маленький вогонь і варіть аджику приблизно годину, періодично помішуючи, щоб нічого не пригоріло.
За десять хвилин до завершення приготування додайте подрібнений часник, використовуючи тертку або часникодавилку, щоб він рівномірно розподілився в суміші. Коли маса готова - підготуйте банки: їх слід стерилізувати, щоб аджика зберігалася якомога довше. Розкладіть готову аджику по банках, закрийте кришками і зберігайте в прохолодному місці.
Отже, ваша аджика на зиму готова! Цей простий рецепт дозволить вам насолоджуватися смаком літа навіть у холодні місяці.
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