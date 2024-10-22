Сніданок – це важлива частина нашого дня, і якщо ви хочете почати ранок з чогось смачного, панкейки – ідеальний вибір.

Пропонуємо вам приготувати ці легкі і повітряні панкейки, які стануть чудовою альтернативою звичайним млинцям чи оладкам.

Унікальним рецептом поділилилася Alina FooDee.

Для приготування вам знадобиться одне велике яйце, 10 г ванільного цукру, 2 чайні ложки звичайного цукру, 10-20 грам вершкового масла, 130 г молока, 130 г борошна, 1 чайна ложка розпушувача та дрібка солі.

Спосіб приготування:

Почнемо з того, що молоко потрібно трохи підігріти. Додайте до нього вершкове масло, щоб воно розплавилося в теплому молоці. Після цього в окремій мисці змішайте борошно з розпушувачем. У великій мисці збийте яйце з дрібкою солі, додайте цукор і ванільний цукор. Поступово вливайте борошно і молоко, добре перемішуючи до однорідної консистенції.

Тепер переходимо до смаження. Розігрійте сковороду на середньому вогні. Коли сковорода добре нагріта, викладіть частину тіста і накрийте кришкою. Готуйте панкейки приблизно одну-дві хвилини з одного боку, поки не з’являться бульбашки на поверхні. Потім переверніть їх і смажте ще одну хвилину до золотистої скоринки. З цієї порції тіста ви отримаєте близько семи-восьми смачних панкейків.

Готові панкейки можна подавати зі сметаною, варенням, медом або згущеним молоком – це просто неймовірно смачно! Спробуйте цей рецепт, і ваші близькі будуть в захваті.

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