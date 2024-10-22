Солянка – це одна з найулюбленіших страв української кухні, яка відрізняється своїм насиченим смаком та ароматом.

Цей рецепт стане вашим найшвидшим варіантом для приготування, а копченості та солоні огірки нададуть страві справжнього характеру.

Рецептом солянки поділилися сестри Карина та вікторію із ютуб-каналу Twins Kitchen.

Вам знадобляться такі інгредієнти: 1 кілограм свинини, 1 кілограм картоплі, 2 цибулини та 2 моркви, 350 г копченої ковбаси, 150 г оливок, або маслин, 2 столові ложки соняшникової олії, 200 мл томатного соку, 3-4 зубчики часнику, зелень кропу, 1 чайна ложка солі, 0,5, 1 столова ложка цукру, 1 чайна ложка суміші солодких перців і паприки, 1 чайна ложка чорного меленого перцю та два лаврові листи.

Спосіб приготування:

Спочатку наріжте свинину на середні шматочки і відправте її варитися. Поки бульйон вариться, підготуйте картоплю, нарізавши її кубиками, і також відправте варитися в бульйон. Тепер настав час зайнятися підготовкою інгредієнтів для засмажки. Дрібно наріжте цибулю, а моркву натріть на дрібну тертку. Консервовані огірки, ковбасу, оливки, часник і кріп наріжте так само.

У розігріту сковороду влийте олію і почніть тушкувати цибулю з морквою, додаючи нарізані огірки та ковбасу. Тушкуйте цю суміш близько п’яти хвилин, періодично помішуючи. Після цього влийте томатний сік, додайте подрібнений часник та спеції. Тушкуйте ще три-п’ять хвилин, поки суміш не набуде аромату.

Тепер додайте готову засмажку до бульйону, не забудьте додати оливки. За смаком можна ще додати сіль і спеції. Варіть все до закипання, а потім додайте кріп і варіть ще три хвилини. Коли солянка закипіла, вимкніть вогонь і дайте страві настоятися ще 15 хвилин.

При подачі не забудьте додати у кожну тарілку свіжу зелень, ложку сметани та шматочок лимона для додаткового смаку. Цей рецепт солянки легко підкорить серця ваших рідних та друзів, а її аромат наповнить вашу кухню теплом і затишком. Смачного!

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