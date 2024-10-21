Забудьте про магазинні аналоги – домашній кетчуп з натуральних інгредієнтів не тільки смачніший, але й корисніший.

Сезон консервації в самому розпалі, тому пропонуємо вам чудовий рецепт кетчупу на зиму, який здивує вас своїм смаком.

Унікальним рецептом на своєму ютуб-каналі поділилася Юлія Горячко.

Щоб приготувати кетчуп на зиму вам знадобиться 6 кілограмів стиглих помідорів, 1 кілограм кислих яблук і 500 г цибулі, 3 стручки перцю чилі, 550 г цукру, 2,5 столові ложки не йодованої солі, 2 головки часнику та спеції: кориця, солодка паприка, чорний перець і гвоздика. На завершення, підготуйте трішки оцту для консервування.

Спосіб приготування:

Спочатку підготуйте помідори, видаляючи плодоніжки і серединки, а потім наріжте їх на чотири частини. Цю масу можна не очищати від шкірки, якщо ви плануєте бланшувати помідори. Яблука і цибулю наріжте великими шматочками, адже всі інгредієнти будуть варитися та змішуватися блендером. Три стручки перцю чилі можна додати разом з насінням, якщо любите гостроту.

Всі підготовлені інгредієнти пересипте у велику каструлю і поставте варитися на середньому вогні. Варіть суміш приблизно 30-40 хвилин до того, як вона стане м’якою. Потім використовуйте блендер, щоб отримати однорідну масу. Якщо ви хочете, щоб кетчуп був зовсім без часточок, можете протерти його через сито, але цей крок не є обов’язковим.

Після того, як маса стане однорідною, варіть її ще 20 хвилин, не накриваючи кришкою, щоб випарувалася зайва волога. Спеції, такі як гвоздика, можна загорнути в марлю, щоб легше було їх видалити з готового кетчупу. Додавайте чорний перець, солодку паприку, корицю та сіль за смаком, а також цукор, щоб збалансувати кислі нотки.

Вливши перемелений часник у масу, варіть все ще 30 хвилин. Наприкінці додайте оцет, проварюючи ще 2-3 хвилини. Готовий кетчуп розливайте у попередньо стерилізовані банки, закривайте їх кришками і перевертайте догори дном. Укутайте банки у щось тепле та залиште до повного охолодження.

Таким чином, ви отримаєте смачний домашній кетчуп на зиму, який стане відмінним доповненням до ваших страв. Обов'язково спробуйте цей рецепт.

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