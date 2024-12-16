У відповіді на скарги клієнтів, які висловлюють незадоволення додатковими витратами при знятті коштів, Ощадбанк роз'яснив, коли саме відбувається списання комісії.

Про це йдеться у скарзі на сторінці "Ощадбанку" у Фейсбук.

Користувачі банку зауважують, що раніше не стикалися з додатковими зборами за зняття готівки з карток, на яких лежать соціальні виплати, проте тепер почали сплачувати комісію. Один із клієнтів висловив здивування, що Ощадбанк не попереджає про це, а інформація про комісію з'являється лише в квитанції після зняття грошей.

Представник банку пояснив, що комісія може бути стягнута у разі перевищення ліміту безкоштовного зняття типу готівки, який залежить від картки та тарифів банку. Для карток, які використовують для соціальної виплати, існує ліміт у 10 тисяч гривень на місяць. Якщо сума зняття перевищує цей ліміт, стягується комісія розміром 1% від суми + 5 гривень. У межах ліміту комісія не стягується.

Ощадбанк також знизив ліміт на безкоштовне зняття готівки в банкоматах інших українських банків до 10 тис. грн на місяць. У разі перевищення цього ліміту використовують комісію 1% + 5 грн.

Для перевірки умов конкретної картки клієнта можна звернутися до контакт-центру банку.

Також, на сайті банку зазначено, що клієнти можуть знімати до 50 тис. грн на добу, однак не більше 20 тис. грн за одну операцію. Ощадбанк пропонує різні типи карток, серед яких є картка «Моя картка», яка дає можливість безкоштовно знімати готівку в банкоматах та брати участь в акціях VISA/Mastercard.

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