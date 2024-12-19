Підліток знайшов в інтернеті оголошення про "легкий заробіток", де невідомий запропонував йому гроші за підпал трансформаторних підстанцій.

На Одещині затримали підлітка, який пошкодив дві трансформаторні підстанції за гроші.

Інцидент стався в Ізмаїльському районі, повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одеської області 17 грудня.

16-річний хлопець може отримати до десяти років позбавлення волі.

За версією слідства, підліток знайшов в інтернеті оголошення про "легкий заробіток", де невідомий запропонував йому гроші за підпал трансформаторних підстанцій. Хлопець погодився, придбав бензин і вночі підпалив енергетичні об’єкти, зафіксувавши все на відео та надіславши його замовнику. Той перерахував йому винагороду на банківську картку.

Під час обшуку поліцейські знайшли мобільний телефон з відеодзвінком і банківську картку з грошима. Хлопцю було висунуто підозру у підпалі. Якщо суд визнає його винним, йому загрожує до десяти років ув'язнення. Наразі він перебуває під нічним домашнім арештом.

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