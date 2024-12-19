Коли ваш комп'ютер раптом починає гальмувати, а ви не запускали нових програм, причина може ховатися у фонових процесах.

Багато користувачів стикаються з такою ситуацією, коли система ноутбука, здається, працює нормально, але все ж займає значно більше часу для виконання навіть простих завдань.

Як виявити й позбутися цього розповіли експерти. Перше, що варто зробити, якщо ваш комп'ютер почав сильно гальмувати, — це перезавантажити його. Це може звучати банально, але саме цей простий крок часто вирішує проблему. Перезавантаження звільняє пам'ять та знижує навантаження на процесор і диск, тому комп'ютер може повернутися до нормальної роботи. Особливо корисно це зробити для тих, хто довго не вимикав систему. Важливо пам'ятати, що перезавантажувати комп'ютер потрібно через меню Windows, а не за допомогою фізичних кнопок, щоб не пошкодити систему.

Якщо після перезавантаження проблеми не зникли, потрібно перевірити програми, які запускаються автоматично при старті системи. До таких належать месенджери, ігрові клієнти, сервіси потокового аудіо і відео, а також програми для керування апаратним забезпеченням, як-от відеокарти чи материнські плати. Усі ці програми можуть значно навантажувати систему, навіть якщо ви ними не користуєтесь.

Для цього відкрийте диспетчер завдань (правою кнопкою миші на іконці Windows і виберіть «Диспетчер завдань»). На вкладці «Автозавантаження» вимкніть все, що не є необхідним у цей момент. Не чіпайте невідомі програми, щоб не пошкодити систему — краще проконсультуйтеся з фахівцем або пошукайте в інтернеті, чи можна їх вимкнути.

Якщо ваш комп'ютер все ще працює повільно, відкрийте вкладку «Процеси» в диспетчері завдань. Тут ви побачите, які програми навантажують ЦП, пам'ять або диск. Якщо навантаження критичне, спробуйте зупинити непотрібні процеси. Це може бути оновлення системи або антивірусне сканування, які можна поставити на паузу.

Особливо уважно потрібно ставитися до процесів, які залишилися після того, як програма не закрилася коректно. В цьому випадку можна спробувати завершити такий процес (правою кнопкою миші на назві процесу — «Завершити завдання»). Якщо ж браузер є причиною гальмування, це може бути через забиту пам'ять або високе навантаження на процесор. Якщо у вас відкрито багато вкладок, спробуйте закрити непотрібні. Якщо браузер навантажує ЦП, перевірте, чи не відвідали ви шкідливий або погано оптимізований сайт.

Іноді після оновлень програми не запускаються або зависають. У такому випадку, якщо процес програми є у диспетчері завдань, спробуйте завершити його, а потім перезапустити програму. Це може допомогти розв'язати проблему.

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