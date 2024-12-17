Вот самые упрямые знаки зодиака, отсортированные от самого упрямого к наименее упрямому.

Самый упрямый знак Зодиака:

На первом месте у нас не кто иной, как Телец. Это может быть неудивительно, учитывая репутацию Тельцов как упрямцев, которая им предшествует. Но что делает их такими упрямыми? Все сводится к сочетанию их стихии и модальности.

Фиксированные знаки ( Телец, Лев, Скорпион и Водолей) уже считаются самыми жесткими знаками с точки зрения их готовности идти на компромисс, и как единственный фиксированный земной знак, Телец буквально воплощает «бычье» начало в «упрямом».

Далее у нас идет Лев , гордый лев зодиака. Как единственный знак, управляемый солнцем, неудивительно, что Лев склонен думать, что мир вращается вокруг него. Не стоит недооценивать эго этого знака; оно может быть слишком большим, и поэтому эти люди редко понимают, когда они неправы.

Как и Телец, Лев — фиксированный знак, поэтому ему может быть трудно понять или принять планы, идеи и точки зрения других людей, не говоря уже о том, чтобы признаться в этом!

Козерог, может, и не фиксированный знак, но им управляет Сатурн, планета дисциплины и упорного труда. Другими словами? Они не двигаются с места, когда дело доходит до того, чего они хотят.

На самом деле они являются кардинальным знаком , то есть они склонны запускать мяч и сосредотачиваться на том, чтобы взять на себя лидерство. Козероги обладают усердием, чтобы плавать на самых больших глубинах и взбираться на самые высокие высоты (метафорически, конечно).

Другими словами, они знают, что делают на пути к успеху, и не позволяют ничему встать у них на пути.

Читайте также:

Знаки Зодиака с сильной интуицией: кто хорошо понимает людей согласно астрологии

Самые сильные знаки Зодиака по мнению астрологов: кто в рейтинге

Какой знак Зодиака лучше всех одевается: астрологи составили рейтинг "самых стильных".