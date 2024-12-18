Наши сердца открыты для принятия жизни такой, какой она есть, гороскоп на 18 декабря для всех знаков Зодиака.

Наши сердца открыты для принятия жизни такой, какой она есть, вот каков ваш гороскоп на 18 декабря на основе вашего солнечного, лунного или восходящего знака.

Ежедневный гороскоп для вашего знака зодиака на 18 декабря.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Что истощает ваши финансы? Ходят слухи, что поскольку вы Овен, вы можете тратить деньги, как только их получаете. Это ваша импульсивная натура... и оптимисты верят, что они к вам в конце концов вернутся. Эй, вы готовы упорно трудиться ради этого, верно? Один из способов сэкономить деньги или заработать их больше — это сократить расходы, которые наносят вред вашему кошельку. Подумайте о подписках, которыми вы не пользуетесь. Если вы этим не пользуетесь, то потеряйте это.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Хорошо иметь в своей жизни кого-то, с кем можно поговорить, и у вас есть этот хороший друг с солидным деловым чутьем, который всегда рядом, когда он вам нужен. Вы можете не знать, какой совет он даст или может дать. Вы можете даже не знать, сможет ли этот человек помочь вам решить проблему. Посмотрите, что произойдет.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Хорошо заниматься своими делами, Близнецы, и когда вы вкладываете все свое время и энергию или усилия в заботу о себе, благополучие и здоровье, происходит нечто удивительное. У вас есть невероятная возможность сделать некоторую личную работу по обзору. Самое время заняться писательством и поразмышлять о том, что жизнь приготовила для вашего будущего. Прямо сейчас все выглядит довольно радужно.

Рак (21 июня - 22 июля)

Это время года, Рак, и есть так много вещей, которые вы хотели бы сделать прямо сейчас. Вам нужно будет усердно поработать, чтобы понять это, чтобы вы могли найти правильный баланс между отдыхом и работой.

Но где вы найдете время, чтобы сделать все это? Вы, возможно, уже знаете, что вам нужно. Помните, что где есть воля, там есть и путь, и вы можете его найти, если будете искать.

Лев (23 июля - 22 августа)

Вы можете захотеть выпалить свою новую идею всем и услышать, что они скажут, но во время Луны в вашем секторе секретов лучше держать некоторые вещи при себе. Делайте обдуманные намерения. Думайте о своих целях и о том, как вы их достигнете. Попробуйте новый способ проявления своих желаний, возможно, с помощью медитации, молитвы или какого-либо другого метода, использующего Закон Притяжения.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Пришло время позволить вашему любовному свету сиять, и вы можете показать людям, что вы чувствуете, когда делаете маленькие романтические вещи каждый день. Не ограничивайтесь отправкой милого маленького текстового сообщения. Напишите записку. Сделайте что-то, что предназначено только для них. Используйте свои слова и докопайтесь до своего сердца, чтобы найти именно то, что вам нужно сказать.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Пусть ваши чувства будут руководством к тому, что вы решите сделать. Раскошельтесь на бомбочку для ванны. Вместо того, чтобы тратить кучу денег на поход в салон, чтобы сделать маникюр или педикюр, запланируйте это дома и расслабьтесь, одновременно балуя себя задешево.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Вы настроены на романтику? Возможно, пришло время инвестировать в свою любовную жизнь, купив обновление в приложении для знакомств. Вы можете предпринять действия, чтобы проявить то, чего вы хотите больше в своей жизни, и немного больше выставлять себя в этом мире может быть отличным способом начать.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Вы — знак, который любит выходить из дома, но сейчас вы можете предпочесть остаться дома и расслабиться. Юпитер вызывает желание сосредоточиться на благополучии. Это может быть хорошее время, чтобы заняться исследованием планов питания и подготовки к новому году. Вам может быть полезно отключиться от мира и дать отдохнуть своему разуму.

Козерог (22 декабря - 19 января)

У вас есть письменный проект, над которым вы хотите поработать? Создайте дома пространство, которое настроит вас на творчество. Установите определенное время, которое будет для вас священным, чтобы, когда вы почувствуете, что хотите отложить дело на потом, ваша рутина поможет вам оставаться преданным делу.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Вы можете попросить больше денег, Водолей. Спланируйте свою стратегию. Вы можете попрактиковаться в подаче с лайф-коучем или другом, который хорошо умеет просить о чем-то в профессиональной обстановке. Вы можете записать все причины, по которым вы заслуживаете повышения, чтобы вы могли поднять свою ценность в своей просьбе, чтобы показать свой вклад в команду.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Не позволяйте стрессу дома стать причиной того, что вы привнесете негативную энергию на работу или общественные мероприятия. Вы можете столкнуться с трудностями в некоторых вещах, которые трудно понять или которыми трудно поделиться с другими. Но крайне важно оставаться верным себе. Оставайтесь сосредоточенным и эмоционально заземленным, если вы чувствуете, что находитесь в эпицентре бури.

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