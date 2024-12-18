Гороскоп на картах Таро для каждого знака зодиака на 19 декабря, представлен здесь.

Гороскоп Таро для каждого знака зодиака на 19 декабря, в этот день звезды будут на нашей стороне, поскольку мы учимся использовать свои таланты и навыки с пользой.

Узнайте, что принесет вам ежедневное гадание на картах Таро для вашего знака зодиака на 19 декабря.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Солнце

Улыбнись, Овен. Эта неделя начинается отлично. Осталось сделать много дел, и неважно, насколько ограничены время и ресурсы, ты справишься блестяще.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Мир

Удача — твое второе имя сегодня. Удача — это не то, что у тебя есть или чего у тебя нет в жизни.

Речь идет о вашем мышлении, выборе, который вы делаете в данный момент, и о том, как вы решаете подойти к выпавшим вам картам.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Башня

Трудные времена не являются отражением того, кто вы есть, или какой будет ваша жизнь. Легко усваивать негативные ситуации, но зачем делать это с собой?

Ты не настолько могущественен, чтобы командовать всеми обстоятельствами. Твоя роль — решать, сделаешь ли ты лимонад из лимонов.

Рак (21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Луна

В это время года вы можете взглянуть на близких вам людей совершенно по-другому.

У тебя в глазах звезды, Рак. Ты хочешь осыпать тех, кого любишь, всем своим теплом и добротой. Такой уж ты есть.

Лев (23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Императрица

Ваша мягкая и нежная натура трогательна и привлекательна во многих отношениях.

Вот почему вас могут приглашать на столько разных мероприятий. Люди хотят, чтобы вы были там, потому что ваше присутствие освещает комнату, когда вы улыбаетесь.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Маг

У каждого человека есть навыки, которые он использует, и навыки, которые он не использует.

Когда вы не знаете, что делать дальше, рассмотрите это как возможность развить эти дремлющие таланты. Они могут быть готовы показать вам, насколько они полезны для вашей жизни.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Двойка Кубков

Сегодня вы можете испытывать смешанные эмоции. Часть вас может быть готова расстаться с тем, кого вы любили.

Но, поскольку это праздник, вы можете пересмотреть это решение и попытаться сделать так, чтобы оно сработало. Скоро все станет для вас яснее.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Дурак

В данный момент кажется правильным спешить во что-то. Вы не уверены, куда приведут эти отношения или почему вы хотите прыгнуть в них без всяких забот.

Ты просто знаешь одно, и это то, что ты чувствуешь к человеку. Это ты, Скорпион, влюбляешься.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Колесница

У всех бывают плохие дни, но не позволяйте одному человеку испортить вам неделю. Недоброе слово или взгляд могут нанести удар, но зачем придавать моменту больше силы, чем он заслуживает?

Козерог (22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Двойка Мечей

Иногда человек меняет свое мнение. Назовите это непостоянством или незнанием того, чего он хочет, они оставляют за собой право решить не делать что-то.

Вы не можете навязать им свою волю, поэтому вам придется позволить им заниматься своими делами, пока вы занимаетесь своими. Обижаться, пока они не решат вернуться, может оказаться неэффективной тратой вашего времени.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Император

Сегодня вы сражаетесь со всем миром, и вы наконец чувствуете, что на вашей стороне есть чемпион.

У вас есть человек, который выслушает вас и будет держать вас за руку в хорошие и плохие времена.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Карта Таро: Тройка Мечей

Человек выбирает делать то, что он хочет, независимо от того, какие чувства он при этом испытывает.

С этой эмоцией трудно справиться, но по мере того, как вы постепенно будете исцеляться от разочарования в любви, вы обнаружите, что без нее вам гораздо лучше.

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