Церковный праздник 20 декабря (2 января по старому стилю) - день памяти святого Игнатия Антиохийского, которого прозвали Богоносцем.

Церковный праздник 20 декабря по старому стилю - день памяти святого Амвросия Медиоланского.

В народном календаре 20 декабря Игнатьев день.

Согласно церковным преданиям, еще когда Игнатий был младенцем - Господь возложил на него руку и сказав, что тот будет пророчествовать, таким образом, в юности святой получил прозвище Богоносец.

20 декабря наши предки начинали готовиться к празднованию Рождества, в частности, запасались нужными продуктами, убирали в доме и так далее.

Молодежь учила колядки, шила костюмы, чтобы в них пойти колядовать.

20 декабря можно пойти храм или помолиться дома, Игнатия Богоносца просят защитить от сглаза и зла, также его просят об удаче в делах, семейном благополучим.

Продолжается Рождественский пост, с 18 по 24 декабря самая строгая неделя.

20 декабря считался плохим днем для тяжелой работаты, женщинам запрещено шить, вязать и стирать белье - это сулило несчастья и болезни.

Молодым девушкам 20 декабря нельзя расчесывать волосы и мыть голову.

Громкие песни и гуляния 20 декабря могут навлечь несчастье в ближайшем будущем, наши предки верили, если удержаться от веселья до конца дня - всю зиму будете здоровыми.

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