Два знака зодиака вступают в «самый счастливый год в своей жизни» в 2025 году, узнайте, кого назвал астролог.

По словам одного астролога, два знака зодиака могут занять позитивную позицию на предстоящие годы, и он считает, что 2025 год станет самым удачным годом в их жизни на данный момент.

Козерог и Рак вступают в самый удачный год в своей жизни, поскольку Плутон находится в Водолее.

Плутон, планета возрождения и трансформации, вошел в Козерога в 2008 году, вызвав хаос и, казалось бы, нескончаемые неудачи для Козерога и его родственного знака Рака с тех пор. Однако с тех пор Плутон переместился в Водолея , предоставив Козерогу и Раку немного отдохнуть.

И Рак, и Козерог могут рассчитывать на достижение высот в своей карьере , заработок большего количества денег и поиск новых путей для личного, профессионального и финансового успеха.

Экспансивная энергия Юпитера в Раке также принесет пользу этим двум знакам зодиака, начиная с июня 2025 года.

Хотя выход Плутона из знака Козерога «удивителен и крайне необходим», астролог добавил, что переход Юпитера в знак Близнецов в июне 2025 года благословит их удачной и обильной энергией планеты, а это значит, что Рак и Козерог вступят в период, полный «эмоционального исцеления, комфорта, мира, безопасности и даже расширения, когда дело касается их домашней жизни и семьи».

Итак, если вы чувствуете эту врожденную потребность в исцелении или движении вперед, вам повезло — позитивная энергия движется к вам!

Источник: yourtango.

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